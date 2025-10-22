Kocaeli İzmit’te, emekli bir polisin cenazesi için Bursa’dan Kocaeli’ye giden midibüs kontrolden çıkarak binanın duvarına çarptı. 3’ü polis 7 kişi yaralandı.

İzmit’te midibüs kazası: 7 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs yokuştan inerken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Kazada araçtaki 3’ü polis toplam 7 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis cenazesi için yola çıkmışlardı

Midibüs, emekli bir polis memurunun cenazesi için Bursa’nın Kestel ilçesinden Kocaeli’ye gitmekte olan polis memurlarını ve yakınlarını taşıyordu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı polis ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti: