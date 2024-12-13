Roots Kadın İnisiyatifi tarafından düzenlenen “Zamansız Kadınlar Ödül Töreni”, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti. Tören, birçok iş insanı, sanatçı ve bürokratın katılımıyla gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törende yaptığı konuşmada kadınların iş dünyası ve toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Kadınlarımızın başarıları, Türkiye'nin kalkınmasındaki itici gücün bir parçasıdır. Onların azmi ve çalışkanlığı, hepimiz için ilham kaynağıdır," ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar’dan Teşekkür Mesajı

Hülya Avşar, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, organizasyonun ve ödülün kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

"Ticaret Bakanlığımızın kadının güçlendirilmesi adına çok önemsediği Zamansız Kadınlar Ödül Töreni’nde, bu anlamlı ödüle layık görülmek benim için büyük bir mutluluk. Sayın Bakanımız Ömer Bolat’a ve Roots Kadın İnisiyatifi’ne bu değerli organizasyon için teşekkür ederim."

Zamansız Kadınlar: İlham Veren Hikayeler

Tören boyunca ödül alan diğer isimler de toplumsal yaşamda örnek teşkil eden hikayeleriyle öne çıktı. Roots Kadın İnisiyatifi, bu ödül töreni ile kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda güçlenmesine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

“Zamansız Kadınlar” temasıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, kadınların toplumdaki yeri ve başarılarına dikkat çekerek, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.