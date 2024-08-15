Trajikomik bir aşk ve arkadaşlık hikayesini konu alan film, Karadeniz’in eşsiz şehirlerinden Ünye’de çekiliyor.

Filmde başrolleri Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür üstleniyor. Çekim süreci, 4 hafta sürecek yoğun bir tempoyla ilerliyor ve setten ilk fotoğraflar Avşar tarafından paylaşıldı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen ekibin titiz çalışmaları, filmin hem duygusal hem de komik anlarla dolu olacağını vaat ediyor. 'Aşkın Dünkü Çocukları', izleyicilere hem keyifli hem de düşündürücü bir deneyim sunmayı hedefliyor.