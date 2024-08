Konak Belediyesi, İzmir’in önemli isimlerinden, Türkiye'nin ilk halkla ilişkiler uzmanlarından gazeteci ve yazar Sancar Maruflu'yu, adına sahip çıkan Bilim Merkezi önünde düzenlenen anlamlı bir törenle andı. Anma etkinliğine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Maruflu'nun oğlu Cevat Maruflu, gazeteci yazar Prof. Dr. Erkan Sevinç, 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Ege Sivil Toplum Birliği (ESTOB) Başkanı Hızır Murtezaoğlu, yazar ve televizyon programcısı Osman Özbaşak, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve diğer pek çok dost ve seveni katıldı.

Başkan Mutlu: Sancar Bey İzmir'in sembolüydü"

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sancar Maruflu’nun İzmir’e olan derin sevgisini ve katkılarını şu sözlerle anlattı: “Sancar Bey, İzmir’in insanını, doğasını ve kültürünü her yönüyle çok severdi. O, gerçek anlamda vefanın simgesiydi. İzmir’in her köşesine dokunarak, kentin belleğine sahip çıkmanın önemini her zaman bizlere hatırlattı. Onun bilgisi ve birikimi, Kültürpark eylemlerimizde bizlere büyük destek oldu. Onu biz de unutmayacağız.”

"Kuşaklar arasında köprü kurdu"

Sancar Maruflu’nun oğlu Cevat Maruflu, babasının hayatını ve mirasını şu şekilde özetledi: “Babam, hem eski hem de yeni kuşaklar arasında bir köprü kurdu. Her zaman bilgi ve deneyimlerini paylaşarak genç nesillere rehberlik etti. O, vefayı ve insan sevgisini her zaman ön planda tuttu. Manevi olarak hala aramızda ve yaşamaya devam ediyor.”

Dostlarına ilham oldu

Törende, Sancar Maruflu'nun dostları duygusal anekdotlar paylaştı. Ayşe Karadan, Maruflu'nun sivil topluma olan katkılarını anlatarak, “Sancar Bey, gençlik yıllarımdan itibaren hayatımda önemli bir figürdü. Sivil toplumu ondan öğrendim ve onun bu alandaki örnek çalışmaları bana ilham verdi. O, gerçekten yaşamakta, her an rüyalarımızda, aramızda” dedi.

İGC Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Maruflu’nun iz bırakan bir figür olduğunu belirterek, “Sancar ağabeyi tanımanın ve onunla pek çok etkinlikte bulunmanın benim için büyük bir onur olduğunu söylemek istiyorum. O, gerçekten izinden gidilmesi gereken bir insan” ifadelerini kullandı.

"İzmir'in kedileri bile tanırdı"

78’liler Platformu Dönem Sözcüsü Nail Dağdelen, Maruflu’yu “İzmir’in en köklü değerlerinden biri” olarak tanımlayarak, “Sancar Bey, İzmir’in sadece insanlarına değil, kedilerine bile tanıttığı bir figürdü. O, İzmir’in ayrılmaz bir parçası haline gelmişti” dedi.

Sivil topluma katkısı büyük

Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı Başkanı Mustafa Tamer, Maruflu’nun sivil topluma katkılarını vurgulayarak, “Sancar Maruflu, her alanda iz bırakmış bir insan. Onun yaşamı ve çalışmaları, bu şehrin kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynadı. Herkesin hayatına dokunan, geniş bir perspektife sahip değerli bir insandı” diye konuştu.

Vefa ve saygıyla anıldı

Tören, Sancar Maruflu’nun yaşamına ve katkılarına derin bir vefa ve saygı ile sona erdi. Maruflu’nun anısı, onun bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek ve İzmir’in belleğinde her zaman yerini koruyacak.