Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki çocuklar ve ailelerine eğlenceli anlar yaşatmak amacıyla başlattığı Mahalle Oyun Günleri ile mahalleleri neşeye boğuyor. Projenin ilk durağı Necatibey İlkokulu olurken, çocuklar geleneksel oyunlar ve el işi atölyeleri ile keyifli bir gün geçirdi.

Geleneksel oyunlar ve atölyeler çocuklarla buluştu

İki hafta sürecek etkinlikler kapsamında toplam 8 mahallede çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Şu ana kadar İshakçelebi, Peker, Sakarya ve Akıncılar Mahallesi’nde gerçekleştirilen oyun günlerinde çocuklar; şut çekme, sandalye kapmaca ve yüz boyama gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Anne-çocuk el işi atölyeleri de yoğun ilgi gördü.

Lezzetli ikramlar ve keyifli anlar

Program boyunca katılımcılara limonata, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilerek etkinlikler daha da renklendirildi. Mahalle Oyun Günleri, ay sonuna kadar 4 farklı mahallede daha çocuklarla buluşmayı sürdürecek.

Şehzadeler Belediyesi yetkilileri, projeyle çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, ailelerin de birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bu etkinlik sayesinde mahallelerde hem eğlence hem de birlik duygusu güçleniyor.