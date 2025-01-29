Sony, geçtiğimiz yıl PlayStation 5 Pro'yu piyasaya sürmüştü ve şimdi gözler bir sonraki konsol olan PlayStation 6'ya çevrildi. Teknoloji dünyasında büyük ilgi gören bu yeni konsol, başlangıçta 2028 yılında çıkması bekleniyordu. Ancak, Microsoft'un 2026'da yeni Xbox konsolunu tanıtacağına dair çıkan iddialar, Sony'nin planlarını değiştirmesine neden oldu.

Yeni iddialara göre PlayStation 6, beklenenden daha erken bir tarihte, 2027'nin Kasım ayında piyasaya çıkabilir. Eğer bu tarih doğru olursa, PlayStation 6, PlayStation 5'ten sadece 7 yıl sonra satışa sunulacak. PlayStation 4 ve 5 arasında da benzer bir süre farkı bulunuyordu.

PlayStation 6 Fiyatı PlayStation 6'nın fiyatının 500-600 dolar arasında olması bekleniyor. Yeni teknolojiler ve donanım maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, bu fiyat aralığı öngörülüyor. Türkiye fiyatı ise henüz netleşmedi.