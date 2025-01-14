2025 yılı için gündemde olan hurda teşviki, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlara sıfır araç alımında büyük kolaylık sağlıyor. Yeni yasa teklifi ile vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanarak yerli üretim araç modellerine daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek. İşte hurda teşviki kapsamında alınabilecek araç modelleri, şartlar ve detaylar...

Hurda Teşviki Nedir?

Hurda teşviki, eski araçların çevreye verdiği zararı önlemek ve yerli üretim otomobil sektörünü desteklemek amacıyla sunulan bir uygulamadır. Bu teşvik sayesinde, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar, belirli şartları sağlayan sıfır araçları ÖTV muafiyeti ile satın alabilecekler.

Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araç Modelleri

Yeni yasa teklifi ile birlikte, yerlilik oranı %40 ve üzeri olan 12 araç modeli hurda teşviki kapsamında değerlendiriliyor. Bu modeller şunlardır: Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea, Volkswagen Transporter

Hurda teşviki şartları

Araç Yaşı: Teşvikten yararlanabilmek için, hurdaya çıkarılacak aracın 25 yaş ve üzerinde olması gerekiyor.

Yerlilik Oranı: Sıfır alınacak araçların yerlilik oranı en az %40 olmalı.

ÖTV Muafiyeti: Hurda teşviki ile alınan araçlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti kapsamında sunulacak.

Hurda teşviki programı, eski ve çevreye zarar veren araçların trafikten çekilmesini hedefliyor. Aynı zamanda yerli otomotiv sanayinin desteklenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Teşvik araç talebini artırabilir

Uzmanlar, hurda teşvikinin sıfır araçlara olan talebi artıracağını, bu durumun da stok sıkıntısına yol açabileceğini belirtiyor. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, yerli üretim araçlara olan ilgi hızla yükselebilir.

Hurda teşviki kapsamındaki araçların fiyat listesi henüz açıklanmadı. Ancak, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bu teşvik, özellikle bütçe dostu bir araç arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.