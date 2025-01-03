Tüm Emeklilerin Sendikası Denizli Şube Sekreteri Hüseyin Altındağ, yaptığı açıklamada emeklilerin yaşam koşullarının giderek kötüleştiğini ve ekonomik zorlukların dayanılmaz hale geldiğini belirtti. Altındağ, “Bu ülkenin en fedakâr insanları olarak ölüm sınırında yaşamayı reddediyoruz. TÜİK’in sahte enflasyon hesaplarına kanmayacağız” dedi.

“Bu adalet mi?”

Hüseyin Altındağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a seslenerek, “Siz tok, biz aç kaldık. Sizin yandaşlar üretmeden yerken, biz ürettiğimize ulaşamıyoruz. Bu mu sizin adaletiniz?” ifadelerini kullandı.

“TÜİK ve saray iş birliğiyle gizlenen enflasyon”

TÜİK’in enflasyonu olduğundan düşük göstererek emeklilerin maaş artışlarını sınırladığını belirten Altındağ, “Futbol topu fiyatını bile enflasyon hesabına dahil ederek komediye dönüştürdüler. Bu durum ülkemiz adına utanç vericidir” şeklinde konuştu. Altındağ, 2025 bütçesinde emeklilere ayrılan payın giderek daraldığını vurgulayarak, “GSMH’dan emekli payı 2019’da yüzde 6,1 iken, şimdi yüzde 4,4’e düştü. Avrupa ortalaması yüzde 8’in üzerinde. Bu durum kabul edilemez” dedi.

Mücadele çağrısı

Tüm Emeklilerin Sendikası Denizli Şube Sekreteri Hüseyin Altındağ, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Emekli aylıklarımız insanca yaşayacak seviyeye çıkarılmalı. Sağlık hizmetleri parasız ve kolay erişilebilir olmalıdır. Sefalete teslim olmayacağız. Alanlarda ve sandıklarda hakkımızı arayacağız. Ya insanca yaşayacağız, ya da meydanları ısıtacağız.”