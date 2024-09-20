Sporda marka kent olma yolunda ilerleyen Turgutlu Belediyespor, olağanüstü genel kurulunu tamamladı. Yapılan seçimlerin ardından Hüseyin Maliz kulüp başkanı olurken, yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Yeni yönetim, sporun her alanında daha güçlü projelerle yola devam edeceklerini açıkladı.

Turgutlu Belediyespor’da yeni yönetim şekillendi

Olağanüstü genel kurul sonrası yapılan oylama sonucunda Turgutlu Belediyespor’un yeni başkanı Hüseyin Maliz oldu. Yönetim kuruluna ise Evren Erbaş, Emrah Kanık, Hale Bozdemir ve Orhan Mert seçildi. Özellikle kadın yönetim kurulu üyesi Hale Bozdemir'in göreve getirilmesi, sporda kadınların rolünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıktı.

Yeni dönem için hedefler

Başkan seçilen Hüseyin Maliz, yaptığı açıklamada yeni dönemde sosyal projelere ağırlık vereceklerini ve gençlerin spora kazandırılmasını amaçladıklarını vurguladı. Maliz, “Turgutlu’yu ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek projelerle başarıya koşmayı hedefliyoruz. Kadın ve spora olan desteğimiz de bu sürecin önemli bir parçası olacak” dedi.

Kadın ve gençlik projelerine vurgu

Maliz, Turgutlu Belediyespor’un sadece spor alanında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alacağını belirtti. Kadın ve gençlik projelerinin bu dönemde daha fazla öne çıkacağı ifade edilirken, yeni yönetimin sporu tüm kesimlere yaymayı amaçladığı belirtildi.

Turgutlu, sporda marka olma yolunda

Turgutlu Belediyespor, son yıllarda yaptığı yatırımlarla hem futbol hem de farklı spor dallarında başarılar elde etmeyi hedefliyor. Yeni yönetimin bu sürece nasıl katkı sağlayacağı ise spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.