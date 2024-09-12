İstanbul’da bir kişi akşam saatlerinde takip ettiği husumetlisini sokak ortasında bacağından vurdu. Seken kurşunlardan biri sokakta alışveriş yapan kadına isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli kaçtı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, husumetlisini bir süre takip eden silahlı şüpheli, sokak ortasında ateş etmeye başladı. Çok kez ateş eden şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşırken yerden seken kurşunlardan biri alışveriş yapan bir kadına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gören mahalle sakini Ahmet Furkan Gören, "Çocuk buradan geliyor, yüzü maskeli bir çocuk. Beş dakika burada dolaştıktan sonra hasmını görüyor, ateş etmeye başlıyor. Adam silahına davranınca çocuk buradan kaçıyor. Çocuk kaçarken dengesizce ateş ediyor, mermi kadına geliyor" dedi.