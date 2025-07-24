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Bu çalışmalar sırasında, hırsızlık suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.İ.İ. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

İzmir’de, hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

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