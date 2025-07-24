İzmir’de, hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Polis uygulamasında yakalandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.
Bu çalışmalar sırasında, hırsızlık suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.İ.İ. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
S.İ.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.
Emniyet kaynakları, benzer nitelikteki suçlardan aranan şahıslara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.