İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüte üye olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” suçlamaları yer aldı.

44 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında İBB’nin iştirak şirketleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. başta olmak üzere bazı birimlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Savcılık, şüpheliler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, İstanbul genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Güney’in de aralarında bulunduğu 42 kişi yakalanırken, 2 şüphelinin firari olduğu öğrenildi.

İmamoğlu ve Ongun da dosyada

Soruşturmanın daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun üzerinden yürütüldüğü, ayrıca firari Emrah Bağdatlı’nın da dosyada adı geçenler arasında bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.