Büyükşehir, Smyrna kazılarına desteğini sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin merkezinde yer alan ve binlerce yıllık geçmişiyle İzmir’in tarihine ışık tutan Smyrna Antik Kenti kazılarına desteğini sürdürüyor. 2025-2027 yıllarını kapsayan protokol kapsamında kazı çalışmalarına toplam 34,5 milyon TL kaynak ayrıldı.

Kazılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülüyor. Ekip, Efes Antik Tiyatrosu büyüklüğündeki 20 bin kişilik Smyrna Antik Tiyatrosu ve Roma dönemine ait hamam-gymnasium bölümünü ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antik Smyrna Tiyatrosu gün yüzüne çıkarılıyor

Smyrna Antik Kenti kazıları, özellikle Antik Smyrna Agorası ve Antik Smyrna Tiyatrosu çevresinde yoğunlaştı. Uzun süre gecekondu yapılaşması altında kalan tiyatro alanı, Büyükşehir’in yürüttüğü kamulaştırma çalışmalarıyla açığa çıkarılmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazıların daha verimli şekilde ilerlemesi için 2012 yılından bu yana hem maddi hem ayni destek sağlıyor. Kent genelindeki 16 arkeolojik kazı alanı, bu destek programı kapsamında korunuyor ve görünür hâle getiriliyor.

Tarihi hamamda gymnasium bölümü kazılıyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, çalışmalarda Kemeraltı’na bakan tarafta bulunan Roma dönemine ait bir hamamın gymnasium bölümünün kazıldığını belirtti. Ayrıca ören yerindeki Osmanlı dönemine ait sarnıçlı çeşmeler ve şehir içi han yapısı da korunarak kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Ersoy, “Tarihi yapıların iç içe geçtiği bu alanlarda antik ve Osmanlı dönemine ait kalıntıların bir arada değerlendirilmesi, bölgenin kültürel zenginliğini artırıyor” dedi.

Smyrna, İzmir’in ticaret tarihine ışık tutuyor

Antik Smyrna Agorası, sadece ticari ve idari merkez değil, aynı zamanda sosyal ve dini etkinliklerin de yapıldığı bir alan olarak öne çıkıyor. Zaman içinde artan sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda büyük bir tiyatro inşa edilerek etkinlikler buraya taşındı.

Prof. Dr. Ersoy, “Smyrna Tiyatrosu, İzmir'in kültürel belleği için çok önemli bir yapı. Hem halk meclislerinin duyuruları hem de dini ve sosyal etkinlikler burada gerçekleştiriliyordu” diye konuştu.

Kemeraltı'nın kökeni Antik Smyrna'ya uzanıyor

Kemeraltı Çarşısı’nın geçmişi de Antik Smyrna Agorası'na kadar uzanıyor. Antik dönemde ticaret ve savaş gemilerinin girebildiği bir iç liman, zamanla dolgu alanı hâline gelmiş ve üzerine bugünkü Kemeraltı kurulmuştu.

Prof. Dr. Ersoy, “Bu bölgede antik dönemdeki ticari ruh hâlâ yaşıyor. İzmir’in merkezinde böyle bir kültürel katman zenginliğinin olması büyük bir şans” dedi.

Su kaynakları kent planlamasında önemliydi

Antik dönemde kent planlamacıları için su kaynakları hayati öneme sahipti. Kadifekale eteklerinde bulunan doğal su tabakaları, Smyrna Agorası’na kadar ulaşıyor.

Bugün hâlâ akan bu su, içme suyu olarak kullanılmasa da park ve bahçelerin sulanmasında değerlendiriliyor. Bu da antik dönemdeki altyapının günümüzde bile etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.