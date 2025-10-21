İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Şube ekipleri, 200’ün üzerinde İBB personelini ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılanlar arasında AK Parti döneminde görev yapmış isimler ve CHP’li Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da bulunuyor.
İBB personeline geniş çaplı çağrı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, belediyeye bağlı iştiraklerde görev yapan 200’ün üzerinde çalışanı ifadeye çağırdı. İfadeye çağrılanların arasında AK Parti döneminde görev yapmış bürokratlar da bulunuyor.
Gözaltı uygulaması yapılmadı
Yetkililer, ifadeye çağrılan İBB çalışanlarına herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığını açıkladı. Soruşturmanın, belediyede görev yapan personelin bilgi ve belge paylaşımına dayalı olarak yürütüldüğü belirtildi.
Hopa Belediye Başkanı da ifadeye çağrıldı
CHP’li Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı.
Utku Cihan, 2020-2024 yılları arasında İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yapmıştı.