İzzet Özilhan’la 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan Yasemin Ergene, hakkında çıkan aşk söylentilerine açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, “Yeni bir ilişkim yok” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yasemin Ergene’den net açıklama

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, geçtiğimiz aylarda 14 yıllık eşi iş insanı İzzet Özilhan ile yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından magazin gündeminde sıkça yer alan Ergene, hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu.

Gazetemagazin’e konuşan Ergene, Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ünlü isim, “Boşanmamın ardından hayatımda kimse yok. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

“Kariyerime odaklandım”

Boşanma sürecinin ardından kendi yoluna odaklandığını belirten Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından da sade paylaşımlar yaparak yeni dönemde özel hayatını geri planda tutmayı tercih ediyor.

Ergene, oyunculuk ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vererek yeniden ekranlara dönme sinyali verdi.

İddialar nasıl ortaya çıktı?

Ergene’nin adı son dönemde ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılmaya başlamış, bazı magazin sayfaları ikiliyi birlikte gördüklerini iddia etmişti. Ancak Ergene, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu ve özel hayatına saygı duyulmasını istediğini açıkladı.