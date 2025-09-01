İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yardımcısı Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Şirketlerine Kayyum Atanmıştı

Soruşturma kapsamında Gülibrahimoğlu’nun el konulan şirketlerine kayyum atanmış, ayrıca malvarlığına, banka hesaplarına, kripto varlıklarına ve kişisel kasalarına bloke konulmuştu. Yapılan incelemelerde, suçtan elde edildiği öne sürülen paraların kendi hesaplarıyla birlikte yakınları üzerinden de yönetildiği tespit edilmişti.

İmamoğlu ve Çok Sayıda İsim Hakkında İddialar

CHP’deki “para sayma” görüntülerinden sonra derinleşen soruşturmada, tanık ifadeleri de dosyaya girdi. İddialara göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı isimlerin iş insanlarını baskı altına alarak rüşvet talep ettiği, usulsüz ihaleler üzerinden haksız kazanç sağladığı ve paraların gizli kasalar aracılığıyla aklandığı ileri sürüldü.

122 Kişi Tutuklandı

MASAK raporları, HTS kayıtları, kamera görüntüleri ve mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporlarla desteklenen dosya kapsamında bugüne kadar 122 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde özellikle açık hava reklam ihaleleri, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde çok sayıda usulsüzlük bulunduğu öne sürülüyor.

Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart’ta başlatılan operasyonların genişleyerek sürdüğü ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği belirtiliyor.