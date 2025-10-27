İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “İstanbul Senin” uygulamasındaki veri sızıntısı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

“İstanbul Senin” soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve veri sızıntısı soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi.

“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

9 şüpheliye adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Savcılık, 6 şüpheli hakkında tutuklama, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu.

Şüphelilerin hâkimlikteki işlemlerine birazdan başlanacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada;

*“Ekrem İmamoğlu’nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında, ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verilerinin ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, bu verilerin darkweb’te satışa çıkarıldığı tespit edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, aynı uygulama içindeki ‘İBB Hanem’ alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin dışarı sızdırıldığı ve soruşturmada İBB iştirakli şirketlerde yönetici konumunda bulunan kişilerin de yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Başsavcılık, firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu’nun da dosyada yer aldığını açıkladı.