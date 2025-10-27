İzmir’de etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle İzdeniz, saat 17.45 itibarıyla tüm vapur seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

İzmir’de fırtına deniz ulaşımını durdurdu

İzmir’de etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve fırtına, kentte deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzdeniz, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerini saat 17.45 itibarıyla durdurdu.

“Tüm seferler iptal edilmiştir”

Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 17.45 itibariyle tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesinin ardından seferlerin yeniden başlatılacağını bildirdi.

Meteoroloji verilerine göre İzmir genelinde kuvvetli rüzgarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların güncel sefer bilgilerini İzdeniz’in resmi kanallarından takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.