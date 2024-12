Sevilen komedi aktörü Jim Carrey, uzun bir aradan sonra Sonic the Hedgehog 3 filminde Doctor Eggman olarak geri dönüyor. Daha önce oyunculuğu bırakabileceğini söyleyen Carrey, geri dönüşünün nedenini mizahi bir dille açıkladı.

“Paraya ihtiyacım var”

The Associated Press’in, neden üçüncü filme döndüğüne dair sorusuna Carrey’nin yanıtı dikkat çekti:

“Bu evrene geri döndüm çünkü her şeyden önce bir dahiyi oynayabiliyorum ki bu biraz zorlama bir şey. Ayrıca bir sürü şey satın aldım ve dürüst olmam gerekirse paraya ihtiyacım var.”

Emeklilik kararı ve geri dönüş

62 yaşındaki aktör, Sonic the Hedgehog 2 filminin ardından Nisan 2022’de oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı. O dönemde şunları söylemişti:

“Eğer melekler bana insanların izlemesi için gerçekten önemli olacağını söyleyen altın mürekkeple yazılmış bir tür senaryo getirirse, yola devam edebilirim ama şimdilik ara veriyorum.”

Ancak yeni röportajında, bu yorumunun “abartılı olabileceğini” söyleyerek güldü.

Sonic 3 kadrosu daha da genişliyor

Carrey, Sonic 3’te rol alan yıldız isimlerden yalnızca biri. Seride başrolde Ben Schwartz (Sonic) ve Idris Elba (Knuckles) yer alırken, yeni filmde Keanu Reeves de Kirpi Shadow karakterini seslendirecek.

Vizyonda ne zaman?

Kirpi Sonic 3, 17 Ocak 2025’te sinemaseverlerle buluşacak. Carrey’nin mizahi dönüşü ve Keanu Reeves’in kadroya katılmasıyla, Sonic hayranları üçüncü filmi büyük bir heyecanla bekliyor.