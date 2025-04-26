İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Su kaynaklarımızı koruma kararlılığımızdan hiçbir güç bizi alıkoyamayacak, görevimizin başındayız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, operasyonun Sazlıdere Barajı çevresindeki kaçak yapılaşmaya karşı alınan önlemleri hedef aldığını belirterek, su kaynaklarını koruma kararlılıklarından hiçbir gücün kendilerini alıkoyamayacağını vurguladı.

İBB'den operasyon sonrası ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevli 50 isim sabah saatlerinde gözaltına alındı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kurum ve bağlı kuruluşu İSKİ’nin yöneticilerine yapılan şafak baskınlarına tepki gösterdi.

Sazlıdere vurgusu su güvenliğini korumak için çalışıyorlardı

CHP’li ilçe belediye başkanları ve İBB yöneticileriyle kameraların karşısına geçen Aslan, gözaltılar ile Kanal İstanbul projesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

Aslan, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve ekibinin, Sazlıdere Barajı havzasındaki kontrolsüz yapılaşmaya karşı önlem aldığını ve bu çalışmaların hedef alındığını söyledi.

"Şehircilik, altyapı ve afet yönetimi gibi İstanbul için hayati alanlarda çalışan ekiplerimizin bu şekilde hedef alınmasından derin bir üzüntü duyuyoruz." — Nuri Aslan

Sazlıdere Barajı'nın, İstanbul’un bugünü ve geleceği için kritik önemde olduğunu vurgulayan Aslan, Kanal İstanbul gibi projelerle bu kaynağın yok olma riski taşıdığını belirtti.

"Görevimizin başındayız"

Aslan, gözaltına alınan kişilerin kamu yararı için çalıştıklarını belirtti:

“Arkadaşlarımız tamamen yasal çerçevede ve kamu yararı gözeterek görevlerini sürdürmektedir. İstanbul halkına hizmet sunmayı sürdüreceğiz.”

İBB yöneticileri, gözaltı işlemlerinin belediyenin kurumsal işleyişine zarar verdiğini, ancak görevlerini bırakmadan devam edeceklerini açıkladı.

Kanal İstanbul ve su kaynakları için uyarı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da aralarında bulunduğu yöneticilerin, Sazlıdere Barajı'nı koruma amacıyla adımlar atmaya çalıştığını vurgulayan Aslan, bu çalışmaların Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

"Bu çabaların sekteye uğratılması, İstanbul’un su hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır."

“Sağduyuyu ve adaleti savunmaya devam edeceğiz”

Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hukukun üstünlüğüne bağlıyız. Su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve kamu yararını koruma kararlılığımızdan hiçbir güç bizi alıkoyamayacak. Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz.”

İBB, tüm yöneticileri ve çalışanlarıyla İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.