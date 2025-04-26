Murat Ongun'un avukatı, gözaltındaki Gözdem Ongun'la görüştürülmediğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 53 kişilik yeni bir gözaltı listesi oluşturuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB yetkililerine yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlatıldı. 53 kişilik gözaltı listesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun da yer aldı. Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, Gözdem Ongun’la görüştürülmediğini belirterek, "Kendisi dahil hiçbir şüpheli ile görüşemeyeceğim söylendi" dedi.

Murat Ongun’un eşi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB yetkilileri ve yakınlarına yönelik operasyon düzenlendi. 53 kişilik gözaltı listesinde Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun’un da bulunduğu öğrenildi.

Avukat Serkan Günel, Gözdem Ongun’un kendisini sabah saatlerinde arayarak evlerine polis geldiğini haber verdiğini ve süreçten bu şekilde haberdar olduklarını belirtti. Listede Can Akın Çağlar, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa gibi isimlerin de yer aldığı aktarıldı.

Gözdem Ongun’un İBB ile bağı olmadığı vurgulandı

Gözdem Ongun’un İBB ile herhangi bir resmi bağı bulunmadığını vurgulayan Günel, gözaltı gerekçesinin Murat Ongun'un kirada kaldığı evin kirasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi.

Murat Ongun’un avukatı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Gözdem Ongun'la görüşme talebinin reddedildiğini ifade etti. Gözaltı işlemleri sırasında, iki gün önce gözaltına alınmış olması nedeniyle şüpheli konumunda bulunmasının, müvekkiliyle görüşmesine engel teşkil ettiği bildirildi.

Günel, bu durum nedeniyle Gözdem Ongun için yeni bir avukat görevlendirileceğini belirtti.

Murat Ongun'dan sosyal medya açıklaması

Murat Ongun da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Sırada ne var' demiştim. Kutsallara saldırı varmış. Eşim olmaktan başka suçu (!) olmayan kıymetlimi, çocuklarımın yanında şafak vakti gözaltına aldınız. Hani eşler, çocuklar kutsaldı? Hani onlar siyasi kavgalardan muaftı? Vicdansızsınız! Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın."