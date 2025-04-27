İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında 3 ilde operasyonlar düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Soruşturma kapsamında Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeye götürülen 51 zanlının buradaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Listedeki isimler kimler?

Soruşturma kapsamında Gözaltına alınan bazı şüphelilerin isimleri şöyle:

"İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İstanbul İmar İnşaat AŞ Eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, Mali Müşavir Meral Çakır, iş insanı Dursun Balcıoğlu, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, iş insanı Mete Maden, Cevat Kaya, iş insanı Rasim Kaya, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İBB'de mühendis olarak çalışan ve danışman Yakup Öner, İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Eski Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Danışmanı ile MEDYA AŞ Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekçi, eski İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz, İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş, eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli."