İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ), öğrencilere üniversite tercihleriyle ilgili rehberlik hizmeti vermek ve üniversite deneyimi yaşatmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen TercihFest 2024 etkinliklerle devam ediyor.



İHÜ Külliyesi Etkinlik ve Medya Merkezi'nde düzenlenen festivalde konuşan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, gönüllüğün birçok konuda fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

Yılmaz, gönüllüğün bireysel olarak da gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, "Bir sivil toplum kuruluşunda olmak size kurumsal geçerlilik, tecrübe ve büyük projelere imza atmanıza yardımcı olabilir. Bunu yapamıyorsak bile çevremizden başlayarak, sosyal çevrenize duyarlı olarak hareket ederek gönüllülüğü hayatımıza sokabiliriz. İnsanın bir davası, inandığı bir amaç olduğunda bu çerçevede doğru işler yapmaya başlıyor." dedi.

Öğrencilere, 28 Şubat dönemi ve sonrasında geçen kendi eğitim serüvenini anlatan Yılmaz, konfordan uzak durma ve fedakarlıkla birçok şeyin başarılabileceğini kaydetti.

Yılmaz, tüketim kültürü ve Batı uygarlığı konusunda eleştirilerde bulunarak, "Gönüllülük aslına bakarsanız bizim bir dava, bir amaç edinmemizi de sağlıyor. Böylece sırf burada artık amaç bizim kendimizi mutlu etmemiz, kendi dünyamızı tamamlamamızdan ziyade başkalarının hayatlarına da dokunmak, onların hayatlarında bir fark oluşturmak adına belli bir mecraya doğru bizi iletmiş oluyor." diye konuştu.

Filistin konusunda da dünya genelinde birçok sokak gösterisi ve protestoların yapıldığını ancak en çok ses getirenin ise üniversitelerdeki eylemler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sevdiği mesleği yapmanın önemini anlattı.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Yılmaz, gençlere yönelik olumsuz eleştirilere asla katılmadığını ve bu konuda umutlu olduğunu kaydetti.

- Üç gün sürecek

Türkiye'nin dört bir yanından üniversite tercihi yapacak aday öğrencileri ağırlayan TercihFest 2024'te, alanında uzman ve uluslararası çapta üne sahip zirve konuşmacılar yer alıyor.

Festivalde sektör temsilcileri, akademisyenler, tercih uzmanları, üniversite öğrencileri ve mezunlarla bire bir görüşmeler de yapılabiliyor.

Örnek bölüm dersleri, kampüs etkinlikleri ve tercih danışmanlığı eşliğinde katılımcılara 3 gün sürecek bir üniversite deneyimi sunmak amaçlanıyor.



















