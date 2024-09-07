Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, erkekler +90 kilo J2 kategorisinde mücadele eden milli judocumuz İbrahim Bölükbaşı, tarihi bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. Şampiyonanın yapıldığı Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirilen final müsabakasında, Bölükbaşı son Avrupa şampiyonu ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Gürcü sporcu Revaz Chikoidze ile karşılaştı.

Bölükbaşı, son derece çekişmeli geçen maçta rakibini 1-0 yenerek, Türkiye'nin paralimpik oyunları tarihindeki ilk altın madalyasını kazandı. Bu zafer, yalnızca Türkiye için değil, Bölükbaşı'nın kendi spor kariyeri için de büyük bir dönüm noktası oldu.

🇹🇷İBRAHİM BÖLÜKBAŞI PARALİMPİK ŞAMPİYONU! 🥇



🥋 Sporcumuz, para judo erkekler J2 kategorisi +90 kilo finalinde Gürcü rakibini mağlup etti.



Tebrikler İbrahim! 👏 pic.twitter.com/59tUL8afyP — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024

Daha önce olimpiyatlarda da yarıştı

İbrahim Bölükbaşı, spor dünyasında daha önce olimpiyatlarda da Türkiye’yi temsil etmiş bir isim. 2012 Londra Olimpiyatları’nda serbest güreş kategorisinde mücadele eden milli sporcu, aynı zamanda 2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nda da yer aldı. Ancak bu başarısını taçlandırdığı yer Paris 2024 Paralimpik Oyunları oldu. Bölükbaşı, olimpiyatlarda madalya kazanamamıştı; ancak bu defa, paralimpik kategorideki zaferiyle Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

VE PARİS'TE İSTİKLAL MARŞIMIZ! 🇹🇷



TEŞEKKÜRLER İBRAHİM BÖLÜKBAŞI! 👏 pic.twitter.com/Gxbn76X7CM — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024

İbrahim Bölükbaşı'nın başarıları sadece paralimpik arenayla sınırlı değil. Yağlı güreşte de dikkat çekici bir kariyeri bulunan milli sporcu, Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste üç kez şampiyon olup altın kemer sahibi oldu. Judoya geçişiyle birlikte ise paralimpik sporlarda adından söz ettiren Bölükbaşı, Paris 2024'te elde ettiği altın madalyayla kariyerinin zirvesine çıkmış oldu.

🗣️ "Paralimpik Oyunları'na 2 kez güreşte, 2 kez judoda katıldım. Güreşte beşinci oldum ama judoda şampiyon oldum. Çok mutluyum."



🥋 Altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı hislerini @trtsporyildiz ile paylaştı. pic.twitter.com/mQ0f7KobVg — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024