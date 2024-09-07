Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'ya kiralandığını resmen duyurdu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bodrum FK'ya satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandı. Geçen sezon Samsunspor'da kiralık olarak oynayan Taylan, 26 maçta 2 gol ve 1 asistle katkı sağlamıştı.

Bodrum FK, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Galatasaray'da bulunan Taylan Antalyalı ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Ailemize, memleketine hoş geldin Taylan" ifadelerini kullanarak transferi duyurdu.