Türk futbolunun en tecrübeli savunma oyuncularından İbrahim Öztürk, 43 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı. 2009-2010 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan İbrahim, 1. Lig’de 2016-2017 sezonunda Sivasspor ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Altay ile 2017-2018 sezonunda 2. Lig ve 1. Lig Play-Off şampiyonluklarını kazanan deneyimli stoper, futbol kariyerindeki ilk kupasını ise 2003-2004 sezonunda Karamanspor formasıyla 3. Lig'de elde etmişti.

Profesyonel kariyerinde birçok başarıya imza atan İbrahim Öztürk, 2022 yılında Kasımpaşa'ya attığı golle Süper Lig’de gol atan en yaşlı oyuncu unvanını kazandı. Bir kez A Milli Takım'a davet edilen İbrahim, 2010 yılında Hollanda'ya karşı oynanan özel maçta yedek kulübesinde oturmuş ancak süre alamamıştı.

"Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi"

İbrahim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbola veda ettiğini duyurdu. Paylaşımında, "Futbol benim hayatımın büyük bir parçasıydı ve kazandığım zaferler, attığım goller hep benimle olacak. Ancak hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Bu yolculukta bana destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sakatlık sonrası veda

Geçen sezon Altay’da başlayan İbrahim Öztürk, ara transfer döneminde Talasgücü Belediyespor’a transfer oldu. Ancak, 7 Nisan’da oynanan 52 Orduspor FK maçında çapraz bağlarından sakatlanarak dizinden ameliyat oldu. Bu sakatlık, deneyimli oyuncunun futbol kariyerine son vermesinde belirleyici oldu.