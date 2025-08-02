DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e Hukuki süreç hatırlatması.

Son dönemde çocukları ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses cephesinde sular durulmuyor. Babası tarafından hakkında mesnetsiz iddialar ve suçlamalar yapıldığını söyleyen ünlü ismin oğlu Ahmet Tatlıses babası ile aralarında hukuki bir sürecin devam ettiğini söyledi. Ahmet Tatlıses "Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım.Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende!

Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı.

Gün gelir tabii ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler.Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla" dedi.

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Ece Erken'e özel açıklamalarda bulunmuştu. Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses hakkında suçlamalar da bulunmuştu.