Türkü dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında bir süredir devam eden gerginlik mahkemeye taşınmıştı.

Geçtiğimiz hafta alınan uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe uygulaması sonrası Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu.

Ahmet Tatlıses: “Babam tüm mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacak”

Ahmet Tatlıses, yaptığı açıklamada babasının miras planı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı:

“Babamın tüm mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim.

Bu dava mal mülk değil, ailemizi koruma davası.

Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi.”

Ahmet Tatlıses ayrıca bu süreçte açgözlü bir miras kavgası içinde olmadıklarını da vurguladı:

“Biz açgözlü bir aile değiliz. Herkes kendi işinde gücünde.

Ben sadece kardeşlerimi ve ailemi korumak istedim.”

Uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe süreci

Mahkeme, İbrahim Tatlıses’i tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Bu karar doğrultusunda elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses, karara saygı duyduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Yaklaşık bir yıldır görüşmüyoruz.

Ne telefon ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok.

Babam İzmir’de, ben İstanbul’dayım. Buna rağmen böyle bir karar alındı, buna da saygı duyuyorum.”

Aile içi sessizlik sürüyor

İbrahim Tatlıses’in tarafına yakın kaynaklar konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Ahmet Tatlıses’in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kulislerde, miras planı iddiasının Tatlıses ailesinde yeni bir kırılma noktası oluşturduğu konuşuluyor.