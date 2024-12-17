Polat Yağcı’nın doğum günü kutlamasında yakın dostları ve sanat camiasından ünlü isimler bir araya geldi. İbrahim Tatlıses, Yağcı’ya hitaben yaptığı konuşmada yaşadığı zor günleri anımsatarak, “Hayata küsmüştüm. Şarkı söylemeye utanıyordum. Sen bana inandın, elimi tuttun, beni hayata döndürdün. Sana evlat dedim, teşekkür ediyorum” dedi. Bu sözler karşısında duygulanan Polat Yağcı, "Böyle bir gecede böyle sözler duymak benim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Sürpriz Doğum Günü Gecesi

Polat Yağcı’nın ailesi ve yakın dostları tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü gecesi oldukça renkli anlara sahne oldu. Kutlamada Şafak Sezer, Yavuz Bingöl, Nilgün Belgün gibi ünlü isimler de yer aldı. Yağcı, gece sonunda “Hem yeni yaşımı hem de yeni yılı kutladık. Bu gece benim için unutulmaz oldu” diyerek duygularını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses ve Yeniden Doğuş Hikayesi

2011 yılında geçirdiği talihsiz saldırı sonrası sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra Polat Yağcı’nın desteğiyle müziğe dönüş yapmıştı. Sanatçının bu dönüşü, hayranları için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştu.

Tatlıses’in sözleri, yalnızca Polat Yağcı’yı değil, geceye katılan herkesi duygulandırdı. Ünlü sanatçının yeniden müzikle buluşması, "Gerçek dostluk böyle olur" yorumlarına neden oldu.

Bu anlamlı gece, sanat camiasında dostluğun ve vefanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.