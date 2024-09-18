Dilan Çıtak, Bodrum'dan İstanbul'a seyahat ettiği uçakta büyük bir tartışma yaşandı.

Polis ekiplerine de saldırdı

İddiaya göre, uçak İstanbul hava sahasına yaklaşırken, Dilan Çıtak'ın sahip olduğu kedi miyavlamaya başladı. Bu duruma sinirlenen Çıtak, kediyi kucağına alarak tepki gösterdi. Kabin memurları, kedinin pusete konulması gerektiğini belirtti, ancak bu uyarı üzerine Çıtak ve kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Çıtak'ın kabin memuruna yönelik tehditkar hareketlerde bulunduğu görüldü. Olayın ardından pilot, polis ekiplerini çağırmak zorunda kaldı ve Çıtak, kabin memuruna saldırdığı gerekçesiyle şikayet edildi.

İmparator'dan tepki

Tatlıses, kızıyla ilgili bu olayı bir basın toplantısında yanıtladı. Konuyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Tatlıses, önce "susma" işareti yaptı, ardından da olayı hakkında konuşmak istemedi. Bu sessizlik, medyanın ilgisini çekti ve olayın detaylarına dair soruların daha da artmasına neden oldu.