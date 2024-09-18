Hollanda'da, Geert Wilders'in aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) önderliğindeki koalisyon hükümeti, Avrupa Birliği göç düzenlemelerinden ayrılma talebiyle yeni bir kriz başlattı. Göç Bakanı Marjolein Faber, AB'den ülkesinin göç politikalarını bağımsız bir şekilde yönetebilmesi için muafiyet istediğini duyurdu.

Hollanda hükümeti bağımsızlık istiyor

Hollanda'da temmuz ayında kurulan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) önderliğindeki koalisyon hükümeti, AB’nin ortak göç politikalarından bağımsız hareket etme isteğiyle dikkat çekiyor. PVV’li İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, Avrupa Komisyonu’na hitaben yazdığı mektupta, "AB göç politikalarından muafiyet istiyoruz. Kendi göç ve sığınma politikamızı yönetmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. Bu talep, Hollanda'nın gelecekteki göç politikalarını kendi çıkarlarına göre şekillendirme arzusunu yansıtıyor.

AB Komisyonu'nun cevabı: "Çekilemezsiniz"

Hollanda'nın bu talebine Avrupa Komisyonu’ndan hızlı bir yanıt geldi. Komisyon Sözcüsü Eric Mamer, "AB'de kabul edilen mevzuattan tek taraflı olarak çekilemezsiniz" diyerek Hollanda'nın talebinin AB hukuku açısından mümkün olmadığını vurguladı. Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülkelerin ortak karar alma süreçlerine uyma zorunluluğunu hatırlattı.

Hükümetin yeni göç politikası

Hollanda hükümeti, göçmenlerin ülkeye kabulünde daha katı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında iktidara gelen hükümet, göç politikalarını sertleştirerek, sığınmacı olarak kabul edilmeyen göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesi ve sığınma hakkı kazananların aile üyelerine vize sınırlaması getirilmesi gibi önlemler almayı planlıyor. Bu kapsamda, "sığınma krizi" ilan edilerek daha radikal adımlar atılması hedefleniyor.

Hükümetin göç karşıtı tutumu

Geert Wilders’in liderliğindeki Özgürlük Partisi, göçmen karşıtı politikalarıyla biliniyor ve bu tutumu yeni koalisyon hükümeti ile birlikte daha da belirgin hale getirdi. Göç konusundaki bu sert tutum, hem Hollanda içinde hem de Avrupa genelinde dikkat çekiyor ve tartışmaları beraberinde getiriyor. Hükümetin önerdiği yeni göç politikaları, danışma kurulunun incelemesinden geçerek nihai karar aşamasına ulaşacak.