Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye hasadının açılış törenine katılarak, bu yılki sezonun resmen başladığını duyurdu. Bakan Yumaklı, narenciye ürünlerinin ülke ekonomisi ve ihracatı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Narenciye hasadında beklentiler

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi narenciye ürünlerinin bu yıl da Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon ton narenciye hasadı gerçekleştirildiğini ifade eden Yumaklı, bu yıl mevsim koşullarının etkisiyle bir miktar rekolte düşüşü beklediklerini açıkladı.

"Narenciye üretimi, özellikle bu bölge için ve ihracatımız için büyük bir öneme sahip," diyen Bakan Yumaklı, ürünlerin ekonomik olarak daha katma değerde satılabilmesi için zamanında toplanması, paketlenmesi ve soğuk zincir içerisinde pazara ulaştırılmasının kritik olduğunu ifade etti.

Geçmişteki sorunların üstesinden gelinmesi

Yumaklı, geçtiğimiz yıl yaşanan sorunların bu yıl tekrarlanmaması adına Bakanlık olarak çeşitli çalıştaylar düzenlediklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

"Bu yıl, ürünlerimiz temiz, taze ve kaliteli bir şekilde üretilerek, başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelere ulaşacak. Tarımsal sanayi de bizim için son derece önemli; bu nedenle tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri ve farklı yatırımlar konusunda çalışmalara devam ediyoruz," dedi.

Hatay için önemli yatırımlar

Bakan Yumaklı, Dörtyol'da tarıma yönelik yatırımların artırılacağını ve bu konuda Hatay Valisi ile milletvekilleriyle birlikte çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.