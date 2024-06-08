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Etkinlikte enduro motosikletçilerinin gösterisi ise izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şampiyonada darta ayak basan 2 paraşütçü başarılı oldu.

Etkinliğin yarın protokol günü olduğunu ifade eden Ulutaş, "Yarışma yarın sona erecek. Tüm yamaç paraşütü ve doğa sporları meraklılarını bekliyoruz." dedi.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın bölgenin turizm potansiyelini tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

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