Uyuşturucu kullanımı dünya genelinde artış gösteriyor

Sosyalmetre ve Sevmedya YouTube kanalları ile sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan “Her Şeyden Önce Sağlık” programında bu hafta madde bağımlılığı konusu işlendi. Programın konukları Prof. Dr. Erkan Sevinç ve Av. Cansu Koç, uyuşturucu kullanımındaki artışa dikkat çekti.

Prof. Dr. Erkan Sevinç, uyuşturucu kullanımının yalnızca bireysel değil, küresel bir sorun olduğuna vurgu yaptı. Dünya genelinde 15-64 yaş arasındaki yaklaşık 275 milyon kişinin, yani her 18 kişiden birinin hayatında en az bir kez uyuşturucu madde kullandığını belirtti. Bu oran, dünya nüfusunun yüzde 5,5’ine denk geliyor. Ayrıca, madde kullanımına bağlı olarak her yıl yaklaşık 500 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Türkiye’de bağımlılıkla mücadelede merkez sayısı sınırlı

Prof. Dr. Sevinç, Türkiye’de sadece 20 AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) bulunduğunu, bağımlı bireylerin çoğunlukla ATM (Ayaktan Tedavi Merkezi) veya psikiyatri kliniklerinde tedavi gördüğünü ifade etti. Bu sayının ihtiyaca göre oldukça yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

Yasal yaptırımlar caydırıcı rol üstleniyor

Programın diğer sunucusu Av. Cansu Koç ise uyuşturucu kullanım yaşının tehlikeli düzeyde düştüğünü vurguladı. Koç, uyuşturucu madde ile ilgili hem kullanıcıya hem de satıcıya yönelik ağır cezaların bulunduğunu belirtti. Yasal düzenlemelerin, bağımlılıkla mücadelede caydırıcı bir unsur olduğunun altını çizdi.

Toplumsal mücadele vurgusu yapıldı

Uzmanlar, madde bağımlılığının sadece güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olan bir konu olmadığını, toplumsal bir mesele haline geldiğini ifade etti. İzmir merkezli TUMED (Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği) gibi sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki aktif rolüne değinildi.

Mücadelenin en önemli ayağının ise aileler olduğuna dikkat çekildi. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, bağımlılıkla mücadelede ihtiyaç duyan bireylere ve yakınlarına destek sunuyor.