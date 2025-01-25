Icardi'den Wanda Nara Ve L Gante Barışmasına Tepki Geldi!

Wanda Nara, uzun süredir bir dargın bir barışık süren ilişkisiyle gündemden düşmüyor. L-Gante ile ilişkisine bir şans daha veren Nara, bu hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.

"Çocuklarım için endişeliyim"

Wanda Nara’nın ilişkisiyle ilgili gelişmeler, Mauro Icardi’nin de tepkisini çekti. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar ciddiyetsiz ki biz çocuklarla ilgili bir duruşmadayken, diğer tarafın avukatı yalnızca gazetecilerle konuşmakla ilgileniyor. Adalet yerine medyatik olana odaklanılmış durumda. Çocuklarımın korunması konusundaki endişelerimi anlamanızı rica ediyorum."

Icardi ve China Suarez'den mutluluk paylaşımları

Wanda Nara ile yaşanan bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Çift, "Rüya gibi gün batımı" notuyla romantik anlarını sosyal medyada paylaştı. Suarez’in Galatasaray formasıyla verdiği poz ise kısa sürede büyük ilgi gördü.