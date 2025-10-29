Galatasaray kaptanı Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino, sarı-kırmızılı kulüpten henüz sözleşme yenileme teklifi gelmediğini açıkladı. “Aralık’a kadar bekleyeceğiz, sonra başka seçeneklere yönelebiliriz” diyen Pino, Icardi’nin sezon sonuna kadar bekleyemeyeceğini vurguladı.

Icardi’nin menajerinden Galatasaray’a rest

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sözleşmesinin son yılına girerken transfer gündeminin merkezine oturdu.

Menajeri Elio Letterio Pino, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya yaptığı açıklamalarda, sarı-kırmızılı kulübün henüz oyuncusuyla sözleşme uzatma konusunda bir adım atmadığını söyledi.

“Aralık’a kadar bekleyeceğiz ama...”

Pino, “Şu ana kadar kulüpten kimse herhangi bir temas kurmadı. Aralık’a kadar bekleyeceğiz, ardından başka tercihler yapma hakkımız olduğunu kabul edeceğiz.” dedi.

Galatasaray yönetiminden herhangi bir teklif gelmediğini vurgulayan menajer, sürecin uzaması halinde yeni kulüp arayışına başlayabileceklerini belirtti.

“Icardi sezon sonunu bekleyemez”

Pino, açıklamalarında sert ifadeler kullandı:

“Son günlerde başkan ve CEO’nun açıklamalarını okudum. Ancak Galatasaray kaptanı kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu bekleyemez.

Olası bir teklif için Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar almakta özgür hissedeceğiz.

Galatasaray bizim önceliğimiz, ancak Mauro Icardi uzun süre beklemede kalamaz.”

“Hem Avrupa’dan hem dışından teklifler var”

Pino, Icardi’ye birçok teklif geldiğini de doğruladı:

“Söylediklerimde saygısızlık yok. Onun kalibresindeki bir oyuncu uzun süre belirsizlik içinde kalamaz.

Hem Avrupa’dan hem de dışından önemli teklifler aldım. Galatasaray taraftarları Mauro’nun bu kulübü ne kadar sevdiğini biliyor, ama özel hayatını da etkileyen kararlar söz konusu.”

Dursun Özbek: “Yeni sözleşme sezon ortasında görüşülecek”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sözleşme sürecinin sezon ortasında değerlendirileceğini ifade etmişti:

“Mauro Icardi’nin bu sene son senesi. Bizim için çok önemli bir futbolcu.

Yeni sözleşme bugünün konusu değil, sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır.”

Icardi’nin Galatasaray performansı

Galatasaray’a 2022 yılında PSG’den kiralık olarak gelen ve ardından 2023 yazında 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi, bu sezon 12 maçta forma giydi.

509 dakika sahada kalan Arjantinli golcü, 6 gole imza attı.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 99 maçta 67 gol atarken 22 asistlik katkı sağladı.