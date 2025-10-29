Bolu’nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü H.T., üç aylık eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı. Müdür, meslektaşları tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Bolu’da emniyet müdürüne kadına şiddet suçlaması
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü H.T., üç aylık eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.
İddiaya göre H.T., kısa süre önce evlendiği eşiyle tartıştıktan sonra fiziksel şiddet uyguladı.
Meslektaşları gözaltına aldı
Eşinin şikayeti üzerine H.T., dört gün önce meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından H.T., Mudurnu Adliyesi’ne sevk edildi.
25 Ekim’de nöbetçi mahkemeye çıkarılan İlçe Emniyet Müdürü H.T., kadına yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.