İzmir’in Bayraklı ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde denizde erkek cesedi bulundu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, cesedi karaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bayraklı kıyılarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi, erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya getirdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.