İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Aydın için her daim birlikte, özümüzden geleceği Türkiye Buluşmaları” etkinliğine katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir dizi temaslarda bulunmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Aydın’a gitti.

Çıldır Havalimanı’na özel uçakla inen Bakan Yerlikaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya, karşılama törenin ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Aydın için her daim birlikte, özümüzden geleceği Türkiye Buluşmaları” etkinliğine katıldı.

AK Parti il hizmet binasında gerçekleşen etkinlikte Bakan Yerlikaya partililerle bir araya geldi. AK Parti'deki etkinlik sonrası Adnan Menderes Bulvarında esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Yerlikaya, daha sonra Aydın Valiliği’ni ziyaret edecek.

Bakan Yerlikaya'nın güvenlik toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.