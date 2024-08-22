İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve Çanakkale Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ağırladı. Ziyarette, Geyikli Beldesi’nde yapılan çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Turan, beldeye yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yeni projeler masaya yatırıldı

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, ziyaret sırasında beldede yürütülen çalışmaların yanı sıra devam eden ve planlanan projeler hakkında Bülent Turan’a ayrıntılı bilgiler sundu. Geyikli'nin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeler üzerinde duran Oruçoğlu, beldenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Geyikli için omuz vermeye devam edeceğiz"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Geyikli’nin gelişimi için yapılan çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vereceklerini ifade etti. Turan, "İl, ilçe, belde, köy demeden tüm vatandaşlarımız için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışkan, güler yüzlü ve başarılı başkanımızın, kıymetli beldemiz Geyikli için yapmak istediği projelere, omuz vermeye devam edeceğiz" dedi.

Geyikli’nin kalkınma hedefleri

Ziyarette ele alınan projeler arasında altyapı, turizm, çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmetler gibi alanlarda yapılacak çalışmalar da yer aldı. Başkan Oruçoğlu, Geyikli’yi daha yaşanabilir bir belde haline getirmek amacıyla sürdürülen projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.