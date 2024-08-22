Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen "Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık" projesi kapsamında gerçekleştirilen İklim Zirvesi, Türkiye ve Avrupa şehirlerinden belediyeleri bir araya getirdi. İki gün boyunca devam edecek zirve, yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadele konusundaki deneyimlerini paylaşmaları ve ortak çözüm önerileri geliştirmeleri için önemli bir platform oluşturdu. Zirveye yurtiçi ve yurtdışından belediye temsilcilerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, çevre aktivistleri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

"Yeşil bir dünya için birlikte çalışmalıyız"

Zirvenin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İklim Zirvesi’nin sadece İzmir için değil, tüm dünya için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Bugün İzmir ve Konak için tarihi bir gün. Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık projesi kapsamında düzenlenen bu zirve, iklim kriziyle mücadelede önemli bir kilometre taşı olacak. Yerel yönetimler olarak bu tür etkinliklerde deneyimlerimizi paylaşmak, birbirimizden öğrenmek ve ortak bir dayanışma içinde hareket etmek zorundayız. İklim kriziyle ilgili felaketler tüm dünyanın gündeminde ve Türkiye, bu sorunu en yoğun yaşayan ülkelerden biri. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan orman yangınları, bu krizin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yüzden, kentlerimizi dirençli hale getirmek ve geleceğe yeşil bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

Yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadeledeki rolü

Zirvede konuşma yapan isimler arasında yer alan SPACE Proje Koordinatörü Ece Acar, Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, Saluzzo Belediyesi Avrupa Proje Yöneticisi Silvia Arnaudo ve Hamm Belediyesi İklim Uyum Yöneticisi Wilma Grossmaas, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti. Acar, zirvede yaptığı konuşmada, 12 aylık bir proje olan SPACE’in, gençlere ve çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarıyla önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. “Bu proje, yerel düzeyde hayata geçirilen iyi uygulama örneklerini inceleme ve iklim kriziyle mücadelede yeni yaklaşımlar geliştirme fırsatı sunuyor. Zirveden elde edilecek çıktılarla birlikte, İklim Eğitim Merkezi’nin kurulumu için önemli adımlar atacağız. Bu merkezde, çocuklar ve gençler için atölye alanları, öğretici oyun stüdyoları ve simülasyon cihazları gibi imkanlar sunulacak” dedi.

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ise, Konak Belediyesi ile uzun süreli bir iş birliği içinde olduklarını ve iki AB destekli proje yürüttüklerini ifade etti. Tuğrulöz, “İklim krizi, bu neslin en büyük sorunu ve bir çevre hakkı ihlali. Bu nedenle çocukların ve gençlerin farkındalık sahibi olabileceği, karar alma süreçlerine katılabileceği bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Bu merkezde gençler, daha yaşanabilir bir Konak ve İzmir için projeler geliştirecek ve uygulamaya koyacaklar” şeklinde konuştu.

Avrupa’dan gelen temsilciler tecrübelerini paylaştı

Zirvenin açılışının ardından, Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelen belediye temsilcileri, iklim kriziyle mücadele konusunda kendi deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaştı. Saluzzo Belediyesi Avrupa Proje Yöneticisi Silvia Arnaudo, sürdürülebilirlik ve iklim üzerine projelerde görev aldığını belirterek, bu projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Arnaudo, “Bu proje sayesinde birbirimizden çok şey öğrendik ve yeni inovasyonlara temel oluşturacak çalışmalar yaptık. Bugün burada bir arada olmamız, iklim krizine karşı küresel bir iş birliği gerektiren önemli bir adım” dedi.

Hamm Belediyesi İklim Uyum Yöneticisi Wilma Grossmaas ise, Hamm şehrinin iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilendiğini ve altyapılarının bu duruma adaptasyon sağlamakta yetersiz kaldığını belirtti. Grossmaas, “İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar küresel boyutta. Bu nedenle, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve iş birliği yapmak son derece önemli. Biz Hamm şehri olarak bu programın parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu ortak misyonda elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Konak Belediyesi’nden sürdürülebilir gelecek için adımlar

Konak Belediyesi’nin imzacısı olduğu Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne göre, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedeflediklerini belirten Başkan Mutlu, bu kapsamda Yerel İklim Eylem Planı’nın hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. “Konak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarını 2024 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, BM Kalkınma Programı ile yürüttüğümüz ‘Kapsayıcı Sıfır Atık Yönetimi ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi’ ile sıfır atık modelini geliştirmeyi, altyapısını sürdürmeyi ve atık toplamayı hedefliyoruz” dedi.

İklim kriziyle mücadelede gençler aktif rol alacak

Zirveye Türkiye ve Avrupa şehirlerinden belediye temsilcilerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, çevre aktivistleri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren etkinliklerde, belediyeler arası iş birliği ve ortak projeler geliştirme olanakları ele alındı. Sosyal İklim Derneği tarafından düzenlenen “Belediyeler İçin İklim Kriziyle Mücadelede Çocuk ve Gençlik Katılımı Atölyesi” ile zirvenin ilk günü sona erdi. Atölye çalışmaları, gençlerin iklim kriziyle mücadelede daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Yeşil bir gelecek için fidan dikimi

Zirveye katılan konuklara, yeşil bir gelecek için 180 adet ağaç fidanı hediye edildi. Bu fidanlar, İzmir’deki orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için kullanılacak. Konukların teslim almadığı fidanlar ise İzmir’deki yangın alanlarına dikilerek doğanın yeniden canlandırılması çalışmalarına katkıda bulunacak.