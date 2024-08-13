İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir Tepebaşı'ndaki Rauf Orbay Caddesi'nde, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki bir çay bahçesinde gerçekleşen saldırıda, A.K. isimli bir şüphelinin N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiyi kesici aletle yaraladığını duyurdu. Saldırının ardından şüpheli hızla yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralılara şifa dilekleri

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, A.K. isimli şahıs kesici aletle 5 vatandaşımızı rastgele yaralamıştır. Şüpheli şahıs emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Saldırının ardından olayın yaşandığı bölge güvenlik altına alındı ve yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.