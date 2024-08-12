Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ölü, ikisinin ise sağ olarak ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasnda "Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanımız, Generallerimiz, Subay ve Astsubaylarımızla birlikte 'GÜRZ-6' operasyonunu an be an takip ettik ve yönettik.

"Hak ettiği sonu buldu"

Operasyon sonucunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, etkisiz hale getirileni teröristler hakkında bilgide paylaştı. Bakan Yerlikaya, " İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi.

Terör Arananlar Listesinde GRİ kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

Sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi'nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "GÜRZ-6" operasyonu hakkında detaylı bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya, operasyonda Jandarma Özel Harekat Timleri'nin yanı sıra Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ve J-SİHA desteği kullanıldığını belirtti. Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin yönettiği ve katıldığı 15 eylemin ardından 1 teröristin ölü, 2 teröristin ise sağ olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, bu eylemlerde toplamda 30 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın şehit olduğunu, 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı. Elde edilen bilgi ve istihbarat çalışmaları neticesinde bu operasyonun gerçekleştirildiğini ve teröristlerin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya şu paylaşımları yaptı:

10 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 25 Eylül 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin ve 3 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralanması, 13 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen üs bölgesine yapılan saldırıda 8 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 13 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 05 Eylül 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 01 Ekim 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 22 Mart 2017 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 14 Ocak 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 06 Nisan 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 09 Ekim 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralanması, 19 Nisan 2019 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 7 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 26 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 08 Eylül 2019 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 05 Mayıs 2020 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması eylemleri olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" diye kouştu.