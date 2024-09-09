İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde Bölücü Terör Örgütü’ne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "Gürz-13" operasyonlarında 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube ekipleri tarafından Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin, BTÖ içinde geçmişte aktif rol aldıkları, örgüt propagandası yaptıkları, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları ve çeşitli terör eylemlerine katıldıkları tespit edildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ve arama kayıtlarının olduğu bildirildi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.