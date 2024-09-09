Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 aylık kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından aslına sadık kalınarak modernize edilen Savarona yatında incelemelerde bulundu. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan bu tarihi yat, uzun bir yenileme sürecinden geçerek yeniden hizmete alındı.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Savarona’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

Yenileme Süreci Titizlikle Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan yenileme çalışmaları, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından büyük bir titizlikle yürütüldü. Yatın bakım ve modernizasyon sürecinde 80 ton asbest temizlenirken, tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri tamamen onarıldı. İç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları yenilenen Savarona'nın mobilyaları da aslına uygun şekilde restore edildi. Yenileme çalışmalarının ardından gerçekleştirilen seyir testlerinde yat, 17,2 knot hıza ulaşarak başarılı sonuçlar verdi.

Savarona, Devlet Statüsünde Deniz Kuvvetleri'ne Devredildi

17 Ağustos 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilen Savarona, yeniden denizlerde hizmet vermeye hazır hale getirildi. Bu devrin ardından tarihi yat, devlet statüsünde korunarak Türkiye’nin denizcilik mirasının önemli bir sembolü olmaya devam edecek.