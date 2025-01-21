İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan, yangında ölü sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 32’ye yükseldiğini bildirdi.

İlk müdahale 267 personelle yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 03:27’de başlayan yangına 267 personelin müdahale ettiğini belirtti. Yangının çıkışından hemen sonra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ekipler olay yerine sevk edildi. Bakan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 31 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ölü sayısı 10’a yükseldi

Bakan Yerlikaya, yaptığı son açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 32’ye yükseldiğini duyurdu. “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diyerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın devam ediyor

Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, otel binasında soğutma ve kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etmektedir.