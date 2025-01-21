Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.

Yangın sabah saatlerinde başladı

Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelin restoran kısmında başladı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otelin ahşap yapısı facianın boyutunu arttırdı

Yarıyıl tatili dolayısıyla otelin dolu olduğu ve 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Uykularında yangına yakalanan tatilciler hızla tahliye edildi. Ancak, otelin büyük kısmının ahşap olması facianın boyutunu arttırdı. Yangının hızla yayılmasına engel olamayınca, facianın önlenmesi için söndürme çalışmaları güçleşti.

Bölgeye sahra hastanesi kuruldu

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde yoğun bir şekilde çalışırken, bölgeye bir sahra hastanesi kuruldu. Jandarma ekipleri de güvenlik tedbirleri için hazır bekliyor.

Alevlere müdahale zorlaştı

Yangına müdahale sırasında otelin bir kısmının uçurum olması, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Yangın söndürme çalışmaları ve yaralıların tedavi edilmesi için ekipler büyük bir çaba sarf ediyor.