İstanbul'da eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a yönelik gerçekleşen yaralanma olayının ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile olayda yer alan tüm şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, olayın arka planına dair önemli bilgiler de verdi.

Olayın ardındaki koordineli çalışma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Serhat Akın’a yönelik saldırıya karışan şüphelileri tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu operasyonun sonucunda, olayın faillerinin isimleri ve rollerinin belirlenmesi sağlandı.

Yakalanan şüpheliler

Operasyonda yakalanan şüpheliler arasında şu isimler yer aldı:

O. D.: Olayda silah kullanan kişi.

O. M.: Motosikleti kullanan şüpheli.

E. Ü.: Olayda kullanılan otomobili kullanan ve şüphelilerle hareket eden kişi.

M. A.: Olayda şüphelilerle birlikte hareket eden.

İ. T.: Olay sonrası şüphelilerle birlikte hareket eden.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin yakalanmasının, olayın aydınlatılmasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ruhsatsız tabancanın ele geçirilmesi

Olayda kullanılan bir adet ruhsatsız tabanca, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Bu durum, İstanbul'daki asayişin sağlanması açısından kritik bir öneme sahip.

İçişleri Bakanlığı'nın mesajı

Bakan Yerlikaya, “Güvenlik güçlerimiz, toplumun huzurunu sağlamak adına üzerlerine düşeni her zaman yapacaktır. Bu tür olayların failleri asla cezasız kalmayacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için yapılan çalışmalara devam edileceğini vurguladı.