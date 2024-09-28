Antalya, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 7. etabına ev sahipliği yaparken, etkinlikte Türk sporcu Kıvanç Gür'ün katılması büyük heyecan yarattı. 24 sporcunun mücadele ettiği eleme yarışları, 64 milyon yıllık falezlerin üzerinden gerçekleştirildi.

Antalya'da heyecan dolu anlar

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte, 12 kadın ve 12 erkek sporcu, 27 metreden atlayarak izleyenlere görsel bir şölen sundu. Antalya’nın gözde mekanlarından Konyaaltı plajlarındaki falezler, sporcuların performans sergilemesi için mükemmel bir ortam oluşturdu.

İlk Türk sporcu Kıvanç Gür

Etkinliğe katılan ilk Türk sporcu Kıvanç Gür, ABD'de University of Louisville'de eğitim aldı. Genç sporcu, hem uluslararası platformda Türk bayrağını dalgalandırmanın hem de büyük bir organizasyonda yer almanın gururunu yaşadı. Kıvanç Gür, yarışlar boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Eleme yarışları tamamlandı, final heyecanı

Eleme yarışlarının ardından, final etabının yarın saat 15.00-17.30 arasında gerçekleşeceği belirtildi. Antalya’nın yerel halkı ve turistler, bu önemli etkinliği coşkuyla takip etti. Finalde yarışacak sporcular arasında en yüksek puanı almayı hedefleyen Kıvanç Gür, Türkiye'yi temsil etmek için büyük bir azimle mücadele edecek.