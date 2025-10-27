İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün önünü kesip saldıran kişinin yakalandığını duyurarak, “Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün önünü kesip saldıran K.İ.K.'nin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gereği yapıldı. Kadın sürücüye saldıran trafik zorbası yakalandı.

İstanbul Bakırköy’de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, kadın sürücüye saldıran K.İ.K. isimli şahıs yakalandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan, sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak. Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."